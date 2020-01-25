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Tarsus’ta müzik ziyafeti

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney
Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Tarsus’ta müzik ziyafeti
Türk Sanat Musikisi Derneği, 2020 yılının ilk konserinde misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Belediye nikah salonunda gerçekleştirilen Tarsus Türk Sanat Musikisi Derneği'nin "Tellerden Düşen Nağmeler" adını taşıyan konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Dernek Başkanı Ahmet Deniz, Tarsus'ta uzun yıllardan bu yana faaliyet gösteren derneklerinin verdiği konserlerle Türk Sanat Musikisi hayranlarını bir araya getirerek unutulmaz bir müzik ziyafeti çektiklerini söyledi. Konserin sunuculuğunu yapan Pürnur Karaca ise Tarsus Türk Sanat Musikisi Derneği olarak konserler aracılığıyla birbirinden eşsiz eserleri geleceğe taşıdıklarını ifade ederek, "Dernek olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen süre içinde musikimizin ölümsüz eserlerini yorumlayarak, Türk Musikisini sevenlerin beğenisine sunmayı görev sayıyoruz. Dernek korosu ve sanatçıları olarak haftanın 2 günü çalışma yapıyoruz" dedi.
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Tarsus’ta müzik ziyafeti
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