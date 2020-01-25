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Zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı
Gaziantep polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda binlerce kişiyi zehirleyecek miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğinin tespit edilmesi üzerine tespit edilen bir aracı Geylani mahallesinde durdurarak arama yaptı. 2 kişinin bulunduğu araçta binlerce kişiye zehirleyebilecek miktarda, 15 paket halinde toplam 14 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye imha edilmek üzere el konulurken, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
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Zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı
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