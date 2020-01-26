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Fabrikadaki kimyasal maddeler nedeniyle itfaiye ekipleri, alevlere köpüklü suyla müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından Turgut'un cansız bedenine ulaşıldı. Turgut'un cansız bedeninin itfaiye ve polis ekiplerince fabrikadan çıkartılıp, cenaze aracına taşınması sırasında yakınları sinir krizleri geçirdi. OLAY yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Turgut'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmasını tamamladıktan sonra yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme yapacak. Yangınla ilgili soruşturma başlatan polis, itfaiye ekiplerinin raporu doğrultusunda soruşturmaya devam edecek