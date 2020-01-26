Erkan Zengin’i heyecan bastı

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TFF 1. Lig'de bugün saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Boluspor'u konuk edecek olan Adana Demirspor'un devre arası transferiyle kadrosuna kattığı Erkan Zengin,dedi. 3 haftalık kamp sürecinde iyi çalıştıklarını belirten Zengin, ardından gittikleri Balıkesir deplasmanından güzel bir galibiyetle ayrıldıklarını ifade etti. Erkan Zengin, takımın zamanla daha iyiye gideceğinin altını çizerek,diye konuştu. Büyük bir camiada bulunduklarını vurgulayan Zengin,dedi.Erkan Zengin, takım olmanın ve uyumlu oynamanın önemine değinerek, "Takım olmak ve arkadaşlarımızı çabuk tanımak bizim için çok iyi olacak. Bu ligin nasıl olduğunu biliyorum. Burada seri galibiyetler yakalayan takım şampiyon oluyor. Biz de onu hedefliyoruz ve bunu yapabiliriz. O kadar çok kaliteli futbolcu var ki bu takımda bunu yapacağımıza canıgönülden inanıyorum" şeklinde konuştu.Yeni transferlerin takıma uyum sürecinde olduklarını anlatan Zengin,dedi. Tecrübeli futbolcu Erkan Zengin, maç maç düşünerek ilerlemek istediklerini aktardı.