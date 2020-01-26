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Erkan Zengin’i heyecan bastı

Demirspor’un yıldız ismi Erkan Zengin: “26 yıldır Süper Lig hasreti çeken bir camiaya geldim. Bolu maçıyla taraftarın karşısına ilk kez çıkacağım. Çok heyecanlıyım”

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
Erkan Zengin’i heyecan bastı
TFF 1. Lig'de bugün saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Boluspor'u konuk edecek olan Adana Demirspor'un devre arası transferiyle kadrosuna kattığı Erkan Zengin, "Bu ligin nasıl olduğunu biliyorum. Burada seri galibiyetler yakalayan takım şampiyon oluyor" dedi. 3 haftalık kamp sürecinde iyi çalıştıklarını belirten Zengin, ardından gittikleri Balıkesir deplasmanından güzel bir galibiyetle ayrıldıklarını ifade etti. Erkan Zengin, takımın zamanla daha iyiye gideceğinin altını çizerek, "Daha yeni birbirimizi tanımaya başladık. İlerleyen haftalarda daha da iyi olacağız. Sonuçlar da inşallah böyle devam eder" diye konuştu. Büyük bir camiada bulunduklarını vurgulayan Zengin, "Adana Demirspor'a gelmek benim adıma gurur verici çünkü bu kadar sahiplenen bir başkanımız ve yönetim var.. 26 yıllık bir Süper Lig hasreti için herkesin bir çabası var. Onu da görüyoruz" dedi.

'TAKIM OLMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'
Erkan Zengin, takım olmanın ve uyumlu oynamanın önemine değinerek, "Takım olmak ve arkadaşlarımızı çabuk tanımak bizim için çok iyi olacak. Bu ligin nasıl olduğunu biliyorum. Burada seri galibiyetler yakalayan takım şampiyon oluyor. Biz de onu hedefliyoruz ve bunu yapabiliriz. O kadar çok kaliteli futbolcu var ki bu takımda bunu yapacağımıza canıgönülden inanıyorum" şeklinde konuştu.

BALIKESİR MAÇI ÖLÇÜ OLAMAZ!
Yeni transferlerin takıma uyum sürecinde olduklarını anlatan Zengin, "Bizim için Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçı bir ölçü olmayacak. Rakip biraz dağınıktı ve genç oyuncularla oynadılar. Bundan sonraki maçları çok ciddiye almamız lazım" dedi. Tecrübeli futbolcu Erkan Zengin, maç maç düşünerek ilerlemek istediklerini aktardı.

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Erkan Zengin’i heyecan bastı
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