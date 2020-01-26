Hasan Kalyoncu’da üniversite ve STK işbirliği

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) işbirliğinde Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Gaziantep'te bulunan STK başkan ve proje sorumlularının katıldığı toplantıda, üniversite- STK işbirliği konuşuldu. Üniversite ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren toplantının açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, "Dört başı mamur kurulu bir ekosistemimiz, topluma katkı aşamasında önemli atılımlar gerçekleştirdiğimiz uygulama ve araştırma merkezlerimiz, enerjisi ve girişimcilik ruhu yüksek gençlerimiz ve güçlü bir akademik kadromuz var" dedi. Prof. Dr. Sözen, "Proje geliştirmek, işbirliği yapmak için gerekli olan her şeye sahibiz ve bu anlamda işbirliği yapmak ve projelere destek vermek üniversite olarak görevimiz. Sivil Toplum Kuruluşları ile bundan sonraki süreçte daha fazla işbirliğine imza atıp ülkemizi, bölgemizi ve şehrimizi kalkındıracak projeler geliştireceğiz" dedi. HKÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Songül Kalyoncu'nun da katılım gösterdiği toplantıda; Karşılıklı beklenti ve talepler konuşuldu. İleride gerçekleştirilecek projeler hakkında görüş alışverişinin de olduğu toplantıda, Kalyoncu İnovasyon Teknoloji ve Transfer Ofisi Koordinatörü Cengiz Helvacıkara, Üniversite-STK işbirliği konusunda neler yapılabilir, proje teşvikleri, proje üretim süreci ve proje geliştirme aşamalarında izlenecek yol haritasını katılımcılarla paylaştı. STK temsilcilerine, "Hibe Projelerinden Yararlanma" başlıklı sunum gerçekleştiren Helvacıkara, ilk olarak projenin tanımını yaparak HKÜ'nün gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi verdi. Sivil toplum kuruluşlarının, çalışma alanlarına göre birçok kurumdan hibe alarak hedefledikleri projeleri uygulama imkânı bulduğunu söyleyen Cengiz Helvacıkara, "Bunun için öncelikle faaliyet gösterilen alanlarda teşhis edilen problemlerin analiz edilerek ortaya konulması gerekiyor. Problemlerin çözümüne yönelik olarak geliştirilen planlar ise proje olarak sunulabilir" dedi. Karşılıklı fikir alışverişinin devam ettiği toplantıda, sivil toplum kuruluşları ile daha fazla işbirliği yapılacağı konusunda düşünce birliğine varıldı.

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