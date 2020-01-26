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TIR’da çıkan yangına müdahale etti

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
TIR’da çıkan yangına TOMA müdahale etti
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, pamuk yüklü TIR'da çıkan yangın, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, akşam saatlerinde Ceyhan-Osmaniye D-400 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre Gaziantep'ten Adana'ya seyir halinde olan pamuk yüklü 68 KS 115 plakalı TIR, yeni mezarlık önünde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alev topuna dönen TIR'a ilk müdahaleyi yoldan geçen Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Ceyhan İtfaiye Amirliği ekipleri ve çok sayıda iş makinesi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş makineleri ise pamuk balyalarını dağıtarak yangının sönmesi için çalışma yaptı.
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TIR’da çıkan yangına TOMA müdahale etti
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