Yanınızdayız Elazığ

Elazığ'daki deprem bölgemizde de etkili bir şekilde hissedildi. Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Osmaniye ve Kilis'te halk geceyi sokakta geçirdi. AFAD ekipleri hemen yola çıkarak deprem bölgesine ulaştı ve arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir Elazığ Sivrice merkezli deprem sonrası belediye ekiplerini seferber etti. Çadır, ısıtıcı ve yardım malzemelerini taşıyan araçlar sabahın ilk ışıkları ile birlikte yola çıktı. Yüreğir Belediyesi ekipleri Elazığ'da yaşanan deprem sonrası depremzedelerin yaralarını sarmak için Başkan Kocaispir'in talimatı ile yardım malzemeleri ile birlikte Elazığ'a hareket etti. Çadır ve ısıtıcı yüklü araçlar ile yola çıkan ekipler soğukta dışarda kalan depremzedeler için sıcak çorba ve çay ikramında da bulunacak. 'Gün bir olma günü' diyen Başkan Kocaispir, "Depremi yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Üzücü haberler alıyoruz. Ne yazık ki can kayıplarımız var, yaralılarımız var. Temennimiz daha fazla can kaybı yaşanmaması. Devletimiz tüm imkanları ile depremzedelerimizin yanında. Biz de bir nebze olsun vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek, temel ihtiyaçlarını karşılamak, yaralarını sarmak adına ekiplerimizi seferber ettik. Allah bir daha milletimize, ülkemize böyle acılar, felaketler yaşatmasın" dedi. Adana Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarının sarılması ve enkaz altında kalan afetzedelerin kurtarılması için uzman ekipler gönderdi. İtfaiyeye bağlı 1 adet yangına müdahale aracı ve 4 adet arama kurtarma aracı ile 19 kişilik uzman ekip, depremin hemen ardından yola çıkarak gittikleri Elazığ'da, yıkılan binaların altında kalan vatandaşların kurtarılması için gerçekleştirilen çalışmalara bizzat katılıyor. Uzman ekibin daha önce de Adana ve Marmara depremlerine katıldığı belirtildi. Mersin'den de 11 kişilik AFAD ekibi Elazığ'a ulaştı. Aynı şekilde Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Niğde'de itfaiye ve 112 ekibi yardıma koştu.Osmaniye'de bugün yapılması planlanan, ancak Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle iptal edilen 6'ncı Sucuk Ekmek Festivali için hazırlanan 2 ton sucuk, depremzedelere gönderilecek. Kadirli Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı organize edilen Sucuk Ekmek Festivali için 15 bin kişilik 2 ton sucuk hazırlandı. Ancak festival, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle iptal edildi. Belediye Başkanı Ömer Tarhan, festival için hazırlanan sucuğun depremzedelere gönderileceğini söyledi. Başkan Tarhan, "Deprem dolayısıyla bu yıl düzenleyeceğimiz 6'ncı Sucuk Ekmek Festivali ve Karne Şenliği'ni iptal ediyoruz. Hazırlanan Sucukları Elazığ'daki depremzedelere göndereceğiz. Vatandaşlarımızın yaralarına bir nebze merhem olmaya çalışacağız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

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