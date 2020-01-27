Avcı’dan haber yok

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Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için arkadaşıyla kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçi Oktay Avcı'dan 17 gündür haber alınamıyor. Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için yürütülen çalışmalar, havadan, karadan ve denizden devam ediyor. Drone desteğiyle yapılan çalışmalarda, Mersin ve Adana Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli 10 polis, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünden ekipler de destek veriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesinin kurduğu çadırda bekleyen yakınlarına Tarsus Belediyesi ekipleri destek veriyor. Deniz polisi, botla suda tarama yaparken, AFAD ekipleri, polisler de kıyıyı ve sazlık alanları inceliyor. Avcı'nın ilesi ve yakınları sahilden bir an olsun ayrılmayarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alıyor. Oktay Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cansız bedeni 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.