Hayallerine kavuştular

Adana'da kamyonetin çarpması sonucu kaybettiği kardeşinin ardından döktüğü gözyaşıyla Türkiye'yi ağlatan Hatice Bartan (14) ile 2 yıldır lösemiye karşı amansız bir mücadele veren ve tek kurtuluşu doğacak kardeşinin kordon bağı olan Hasan Gülen'in (6) yolları kurdukları polislik hayali ile kesişti. İki çocuk, "Biz büyüyünce polis olacağız. Herkese yardım edeceğiz" dediler.Annesinin eve terk etmesinin ardından 3 küçük kardeşine hem annelik, hem de babalık yapan Hatice Bartan'ın dramı, yaklaşık iki ay önce küçük kardeşi Erol'un sokakta oyun oynarken bir kamyonetin altında kalıp, feci şekilde can vermesiyle ortaya çıktı. Kazanın ardından kanlar içinde kalan kardeşine sarılıp gözyaşı döken Hatice'nin, "Annesizlik böyle bir şey" diyerek haykırması yürekleri dağladı. Bu olayın ardından Hatice'ye devlet sahip çıktı, ailesi eve, küçük kız çocuğu ise okuluna kavuştu. Öte yandan 2018 yılından bu yana lösemiye karşı mücadele eden ve tek kurtuluşu doğacak kardeşinin kordon bağı olan minik Hasan'ın hayali Hatice Bartan gibi büyüyünce polis olmaktı. Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne talimat vererek çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürme talimatı verdi. Bunun üzerine Hatice ve Hasan'ı evlerinde ziyaret eden ekipler, onlara polis üniforması giydirip, ardından da polis aracıyla emniyete götürdü.İki küçük çocuğu makamında ağırlayan Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise, onlara çocuk polis kimliği verdi. Müdür Aktaş, "Önce acı şeyleri unutacağız, sonra güzel günlere bakacağız. Hatice ve Hasan biran önce iyileşip büyüyecek ve polis olacak. Bundan sonra polis amca ve ablaları hep yanlarında olacak. Her iki çocuğumuzu da yakından takip edip, onlara hep destek olacağız" dedi.

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