Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Vali Demirtaş, Tuz Hanı esnafını ziyaret etti

, Tuz Hanı esnafını ziyaret etti

Giriş Tarihi: 27.1.2020 ABONE OL
Vali Demirtaş, Tuz Hanı esnafını ziyaret etti
ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, sıkça gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerini tarihi Tuz Hanı çarşısıyla sürdürdü. Tuz Hanı esnafını iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar temennilerini ileten Vali Demirtaş, hoş sohbetler gerçekleştirdiği esnafa gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür ettiğini dile getirdi. Tuz Hanı esnafı ise Vali Demirtaş'ın ziyaretinden mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Buradaki ziyaretinin ardından Ramazanoğlu Medresesi'ne giden Vali Demirtaş, medrese çıkışında Adanalıların sıcak ilgisiyle karşılaştı ve vatandaşlarla hasbihâl etti. Vali Demirtaş'ın ziyaretine Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz da eşlik etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vali Demirtaş, Tuz Hanı esnafını ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN