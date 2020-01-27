Vali Demirtaş, Tuz Hanı esnafını ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, sıkça gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerini tarihi Tuz Hanı çarşısıyla sürdürdü. Tuz Hanı esnafını iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar temennilerini ileten Vali Demirtaş, hoş sohbetler gerçekleştirdiği esnafa gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür ettiğini dile getirdi. Tuz Hanı esnafı ise Vali Demirtaş'ın ziyaretinden mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Buradaki ziyaretinin ardından Ramazanoğlu Medresesi'ne giden Vali Demirtaş, medrese çıkışında Adanalıların sıcak ilgisiyle karşılaştı ve vatandaşlarla hasbihâl etti. Vali Demirtaş'ın ziyaretine Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz da eşlik etti.