BUGÜN NELER OLDU

Millet Bahçesi'nin inşa çalışmalarını yerinde inceleyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Söz verdik, sözümüzü yerine getirdik. Akdeniz için hiçbir desteğini esirgemeyen Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum" dedi. Mersin Millet Bahçesi'nin inşa çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Gültak, "Mersin'de bir hayal gerçeğe dönüşüyor. Spekülasyonlara son verip 140 dönüm genişliğinde yeşil alana, sosyal ve kültürel yapılara sahip olacak Millet Bahçesi'nin inşa çalışmasını başlattık" dedi. Başkan Gültak, "Birilerine göre; buralar AVM olacaktı, birilerine rant sağlanacaktı, iktidar şöyle yapacaktı' gibi laflar dolaştı. Fakat biz bunun böyle olmayacağının sözünü seçim öncesinde de vermiştik" dedi. Başkan Gültak, "Burada yürüyüş ve bisiklet yolları da olacak. Birçok sosyal, kültürel donatı ve yapının yer alacağı Millet Bahçesi içinde kacak olan aquaparkın önü de tamamen halka açık bir plaj olacak. İnsanlarımız buradan rahatlıkla denize girebilecekler, sohbetlerini edip çaylarını ve kahvelerini içebilecekler" dedi.