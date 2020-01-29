Nargile kömüründen zehirlenen çift ölü bulundu

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evde nargile içtikten sonra uykuya dalan çift nargile kömüründen sızan gazla zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Feryat (43) ve Atra (42) Alvanoğlu'ndan haber alamayan yakınları çiftin Atatürk Caddesi üzerindeki evine geldi. Kapının açılmaması üzerine çiftin yakınları polise haber verdi. Eve giren polisler çiftin cesetleri ile karşılaştı. Sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelenmesinin ardından çiftin içtikleri nargilenin kömüründen sızan gazla zehirlendikleri üzerinde duruldu. Feryat ve Atra Alvanoğlu çiftinin cesetleri tam ölüm nedenlerinin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.