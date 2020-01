Yeşil ve doğanın kapıları 4 mevsim açık

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) kampüs alanı içerisinde yaklaşık 200 dekarlık bir alanda kurulu bulunan ve Türkiye'nin en zengin endemik bitki türlerinin yer aldığı Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi bilim dünyası ve halka hizmet ediyor. Botanik Bahçesi bölgede yoğun ilgi görürken öğrenciler doğayı doğanın içinde öğreniyor. Kış döneminde diğer botanik bahçeleri durgunluk dönemi geçirirken Çukurova Üniversitesi'ne ait 200 dekarlık alan üzerine kurulu ÇÜ Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi 4 mevsim / 12 ay boyunca ziyarete açık tutuluyor. Her dönem ziyarete açık olan bahçe, farklı bitki türlerinin ziyaretçiler tarafından görülmesine olanak tanıyor. Botanik Bahçesi hakkında bilgi veren merkez yönetim yaptığı açıklamada, "Bahçemiz sahip olduğu bu iklim avantajından ötürü Türkiye'deki botanik bahçeleri içerisinde en zengin Palmiye çeşitliliğine sahip bahçe olma özelliğindedir. Kışın donlardan çabucak etkilenen Palmiye türlerini kış boyunca bahçemizde her gezip görebilmeniz mümkün" dedi. Yönetim açıklamasına şu sözlerle devam etti; Her mevsim ziyarete açık olan botanik bahçemizde, eğitim öğretim dönemi boyunca Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütülen eğitim kapsamında, anasınıfından liseye kadar her yaş grubuna doğa eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimler kapsamında çocuklara doğa bilinci ve farkındalığı yaşayarak ve eğlenerek öğretiliyor."

