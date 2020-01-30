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Sancak takımı yalnız bırakmıyor

Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdüren ’da Kulüp Başkanı tesislerde takımın antrenmanını izledi

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Sancak takımı yalnız bırakmıyor
TFF 1. Lig'de cumartesi günü saat 14.00'da Ankara Aktepe Stadyumu'nda oynayacağı Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor'da Kulüp Başkanı Murat Sancak tesislerde takımın antrenmanını izledi. Bu sırada Başkan Sancak, statta Boluspor beraberliğine üzülen ve tesislere davet ettiği minik taraftar Bünyamin ile buluştu. Sancak minik taraftar ile fotoğraf çekilip forma hediye etti ardından saha kenarına oturup antrenmanı izledi. Başkan Murat Sancak, takımın moral ve motivasyonunun artması için de bütün futbolcularla yakından ilgilenip çalışmalarına destek verdi. Takıma güvenin tam olduğunu her fırsatta söyleyen Sancak, futbolcularla da sohbet etti.
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Sancak takımı yalnız bırakmıyor
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