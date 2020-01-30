Sancak takımı yalnız bırakmıyor

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de cumartesi günü saat 14.00'da'nda oynayacağımaçı hazırlıklarını sürdürentesislerde takımın antrenmanını izledi. Bu sırada, stattaberaberliğine üzülen ve tesislere davet ettiği minik taraftar Bünyamin ile buluştu.Başkan, takımın moral ve motivasyonunun artması için de bütün futbolcularla yakından ilgilenip çalışmalarına destek verdi. Takıma güvenin tam olduğunu her fırsatta söyleyen, futbolcularla da sohbet etti.