Sancak takımı yalnız bırakmıyor

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FF 1. Lig'de cumartesi günü saat 14.00'da Ankara Aktepe Stadyumu
'nda oynayacağı Keçiörengücü
maçı hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor'da Kulüp Başkanı Murat Sancak
tesislerde takımın antrenmanını izledi. Bu sırada Başkan Sancak
, statta Boluspor
beraberliğine üzülen ve tesislere davet ettiği minik taraftar Bünyamin ile buluştu. Sancak minik taraftar ile fotoğraf çekilip forma hediye etti ardından saha kenarına oturup antrenmanı izledi.
Başkan Murat Sancak
, takımın moral ve motivasyonunun artması için de bütün futbolcularla yakından ilgilenip çalışmalarına destek verdi. Takıma güvenin tam olduğunu her fırsatta söyleyen Sancak
, futbolcularla da sohbet etti.