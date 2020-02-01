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45 eserden oluşan iki kişisel resim sergisi

Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
45 eserden oluşan iki kişisel resim sergisi
KIBRIS Modern Sanat Müzesi için Türkiye sanatçıları; Mümin Candaş, Emel Sıkar Genç, Esra Yıldırım ve Kevser Bayram tarafından 14 eser, Tacikistan resim sanatçıları; Safarbek Qosimov, Gulov Pairav, Makhsudjon Mirmukhamedov ve Eraj Olımov tarafından 23 eser ile Kazakistan resim sanatçıları Faniya Islamova, Oleg Drozdov, Fargat Islamov, Vera Slabospitskaya ve Georgiy Makarov tarafından 49 eserden oluşan üç ayrı karma sergi Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan tarafından açıldı. Açılışa, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, Merkez Kaymakamı Arslan, rektör yardımcısı, enstitü müdürü, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı. Rektör yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Türkiye resim sanatçıları adına Mümin Candaş, Tacikistan sanatçılar adına Makhsudjon Mirmukhamedov, Kazakistan sanatçılar adına Georgiy Makarov ve Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan birer konuşma yaptı. Sergiler Şubat'a kadar açık kalacak.
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45 eserden oluşan iki kişisel resim sergisi
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