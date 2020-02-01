Anadolu Yıldızlar Ligi seçmeleri ilgi gördü

SPOR Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet programında yer alan 11-12 Yaş 1. Vize Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Seçme müsabakaları Adana'da yapıldı. Rıza Salih Saray Yüzme Havuzunda yapılan müsabakalarda sporcular federasyonun belirlediği yüzme baraj derecelerini geçmek için yarıştılar.
12 kulüpten 226 sporcunun yarıştığı seçmelerde, sporcular Anadolu Yıldızlar Ligi seçmesi içinde yarıştı. Yüzme İl Temsilcisi Sabri Şanlı, "Burada başarılı olan sporcular belirlenip Adana karması olarak kentimizi temsil edecekler. Bu bağlamda başta havuzun tahsisini yapan ve bizleri sürekli destekleyen İl Müdürümüz Abdulkadir Ataşbak olmak üzere, tüm sporcularımıza ve onlara emek veren antrenörlerimize teşekkür ederim"
şeklinde konuştu.