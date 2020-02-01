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’den şubat ayında şapka kampanyası

Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
Groseri’den şubat ayında şapka kampanyası
GROSERİ bir ay sürecek yeni bir kampanya başlattı. Şubat ayı boyunca tüm Groseri mağazalarında Groseri Kart ile yapılacak alışverişlerde gıda ürününden, gıda dışına, sebze-meyveden, et ürününe kadar ''Bu Fiyatlara Şapka Çıkarılır'' kampanyası uygulanacak. Mağazalarda kampanya coşkusunu müşterilerimize hissettirebilmek adına tüm personeller kampanya simgeli t-shirtleri ve güleryüzleri ile müşterileri karşılayarak indirim listesini müşterilere sunuyor. Groseri yetkilileri indirimli ürün listesi için sosyal medya adreslerimizi ve www.groseri. com.tr, adresinden takip edileceğini söyledi.
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Groseri’den şubat ayında şapka kampanyası
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