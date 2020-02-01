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Adana'da Yüreğir Belediyesi Atakent Kreş ve Gündüz Bakım Evi açıldı. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir 80 öğrenci kapasiteli kreşin Atakent Mahallesi'nde hizmete açıldığını, yeni kayıtların devam ettiğini söyledi. 'Gülümseme Sizden Eğitime Destek Bizden' 'Derdimiz İnsan' sloganı ile açılışının duyurusu yapılan Atakent Kreş ve Gündüz Bakım Evi sabah 08.00 akşam 17.00 arası hizmet verecek. Kreşlerin çocukların gelişiminde önemli rol oynadığını belirten Başkan Kocaispir ''Erken çocukluk dönemi, gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Bu nedenle okul öncesi eğitim, çocuklarımız için hayati öneme sahiptir. Çalışan ailelerimizin büyük ihtiyaç duyduğu tüm günlü kreşi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kreşimiz 3-6 yaş arası yavrularımızı kapsıyor. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde düzenli oyun, uyku ve yemek saatlerimizle çocuklarımızın fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal olarak gelişimlerine destek olacağız. Bizim derdimiz insan''dedi.