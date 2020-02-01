Halil Avcı yeni projesini tanıtıyor

BUGÜN NELER OLDU

altın, döviz, finansal platformlar gibi pek çok alternatif yatırım seçeneği olsa da gayrimenkule yatırımın her koşulda kazandırdığını kanıtlayan sektörün öncü markası Halil Avcı İnşaat'ın yeni projesi için adeta nefesler tutuldu. Hayata geçirdiği projeleri ile "Risksiz kazanmak isteyenleri" bir araya getiren firma, 41. Yılını taçlandıracağı yeni projesi için bugün lansmana çıkıyor. Yurt içi ve yurt dışında inşaat, enerji, turizm, maden ve ziraat alanlarında faaliyetlerde bulunan Halil Avcı Şirketler Grubu bünyesindeki Halil Avcı İnşaat'ın yeni projesi için herkesten önce özel fiyat ve ödeme koşullarından faydalanmak isteyenler www.yeniprojeyekaydolun. com adresinden ön kayıt yaptırmaya devam ediyor. Dünya standartlarındaki projeleri ile "Risksiz kazanmak isteyenleri" bir araya getiren Halil Avcı İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Murat Avcı, yeni proje için detayları vermemekle birlikte, yine diğerleri gibi yüksek sosyal donatılı, temalı, kişiye özel ödeme seçenekleri ile banka anlaşmalı özel kredi avantajlarının bulunacağını ifade etti.