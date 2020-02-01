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’a moral ziyareti

Yarın Giresunspor’u konuk edecek olan bordo-beyazlı ekibe genç oyunculardan destek geldi

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
Hatayspor’a moral ziyareti
Hatayspor, TFF 1. Ligin 20.haftasında yarın seyircisi önünde Giresunspor'u konuk edecek. Bordo-beyazlı ekip, bu zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Bayram Toysal, Giresunspor'un gücünü bildiklerini ifade ederken, taraftara destek çağrısında bulundu ve bu sezon işi şansa bırakmayacaklarını söyledi. Haftalar ilerledikçe ve grup şekillendikçe rakiplerinin kendilerine karşı aldığı önlemlerin arttığını belirten Toysal, "Bizi durdurmaya çalışıyorlar. Biz iyi bir takımız ve camia olarak hedefimiz belli" dedi. Bu arada Göztepe Futbol Okulu, Hatayspor'u ziyaret etti. İdman sonrası bordo-beyazlı futbolcularla bir araya gelen, genç futbolcular, günün anısına bol bol fotoğraf çektirdi.
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Hatayspor’a moral ziyareti
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