Hatayspor’a moral ziyareti

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atayspor, TFF 1. Ligin 20.haftasında yarın seyircisi önünde Giresunspor'u konuk edecek. Bordo-beyazlı ekip, bu zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Bayram Toysal, Giresunspor'un gücünü bildiklerini ifade ederken, taraftara destek çağrısında bulundu ve bu sezon işi şansa bırakmayacaklarını söyledi.
Haftalar ilerledikçe ve grup şekillendikçe rakiplerinin kendilerine karşı aldığı önlemlerin arttığını belirten Toysal, "Bizi durdurmaya çalışıyorlar. Biz iyi bir takımız ve camia olarak hedefimiz belli"
dedi. Bu arada Göztepe Futbol Okulu, Hatayspor
'u ziyaret etti. İdman sonrası bordo-beyazlı futbolcularla bir araya gelen, genç futbolcular, günün anısına bol bol fotoğraf çektirdi.