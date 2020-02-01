Hatayspor’a moral ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

atayspor, TFF 1. Ligin 20.haftasında yarın seyircisi önünde Giresunspor'u konuk edecek. Bordo-beyazlı ekip, bu zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.Haftalar ilerledikçe ve grup şekillendikçe rakiplerinin kendilerine karşı aldığı önlemlerin arttığını belirten Toysal, "dedi. Bu arada'u ziyaret etti. İdman sonrası bordo-beyazlı futbolcularla bir araya gelen, genç futbolcular, günün anısına bol bol fotoğraf çektirdi.