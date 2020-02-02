Adanaspor Eyüp Arın ile güzel

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FF 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 3-1 yenen Adanaspor hayata döndü. Teknik direktör Eyüp Arın
ile çıktığı ilk maçta galibiyete uzanan turuncu-beyazlı ekip Adana derbisi öncesi kendine geldi. Sezon başı planlamalarıyla bulundukları yer arasında çok fark bulunduğunu anlatan Arın, "Bundaki en büyük etkenlerden biri, öndeki oyuncuların hepsinin aynı haftalarda sakatlanması ve buna cezalıların da eklenmesi. Bunlar bizi çok zor bir sürece sürükledi"
diye konuştu. Osmanlı maçında çok önemli bir üç puan aldıklarını ifade eden Arın, "Güvenimizi kazanmak için çıktığımız bir maçtı. Oyuncularımız gerçekten savaştı. Topun bizde kalmasını sağlayamadık belki ama çalıştığımız şeyleri ön bölgeye taşıyarak yapmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Camiamız adına iyi bir maç oldu. Özveriyle mücadele ettik"
dedi.
UMUT SÖZEN SON DAKİKAYA YETİŞTİ
BU arada Adanaspor transferin son dakikalarında boş durmadı. Turuncu-beyazlı ekip Sakaryaspor'la yollarını ayıran Umut Sözen'le anlaşma sağladı. 30 yaşındaki orta saha, kendisini sezon sonuna kadar turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İki sezondur Sakarya'da oynayan Umut, 32 maçta 1 gol ve 5 asistlik ortaya koydu. Adanaspor Kasımpaşa'nın stoperi Uğurcan'ı da renklerine dahil etti.