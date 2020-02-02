Adanaspor Eyüp Arın ile güzel

FF 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 3-1 yenen Adanaspor hayata döndü. Teknik direktörile çıktığı ilk maçta galibiyete uzanan turuncu-beyazlı ekip Adana derbisi öncesi kendine geldi. Sezon başı planlamalarıyla bulundukları yer arasında çok fark bulunduğunu anlatan Arın,diye konuştu. Osmanlı maçında çok önemli bir üç puan aldıklarını ifade eden Arın,dedi.BU arada Adanaspor transferin son dakikalarında boş durmadı. Turuncu-beyazlı ekip Sakaryaspor'la yollarını ayıran Umut Sözen'le anlaşma sağladı. 30 yaşındaki orta saha, kendisini sezon sonuna kadar turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İki sezondur Sakarya'da oynayan Umut, 32 maçta 1 gol ve 5 asistlik ortaya koydu. Adanaspor Kasımpaşa'nın stoperi Uğurcan'ı da renklerine dahil etti.

BUGÜN NELER OLDU