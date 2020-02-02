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Hasta yaban keçisi ve kızıl şahin tedavi altında

Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
Hasta yaban keçisi ve kızıl şahin tedavi altında
NIĞDE'DE arazide bulunan hasta yaban keçisi ile bitkin haldeki kızıl şahin tedavi altına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Niğde Şubesi av koruma timleri, Çamardı ilçesi Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Yelatan köyü civarında hasta yaban keçisi buldu. Alay beldesinde ise bir vatandaşın evinin bahçesinde bitkin halde kızıl şahin bulundu. Ekipler, yaban keçisi ile kızıl şahini tedavileri için Mersin'deki Tarsus Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim etti.
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Hasta yaban keçisi ve kızıl şahin tedavi altında
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