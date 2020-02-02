Mavi kapaklar ile engelleri aştılar

BUGÜN NELER OLDU

bir atık kağıt toplama fabrikasında, atıklar arasından çıkartılan 300 bin mavi kapakla 10 engelliye tekerlekli sandalye alındı. Toplanan kapaklar, kentte bu tür yardım faaliyetleriyle tanınan Abdülkadir Gülmez aracılığıyla, ihtiyaç sahibi 10 engellinin tekerlekli sandalyeye kavuşmasını sağladı. Fabrika içerisinde düzenlenen dağıtım programında tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Tekerlekli sandalyeleri alan engelli vatandaşlar ve engelli aileleri, emeği geçenlere teşekkür etti. Projeye öncülük eden Abdülkadir Gülmez, 10 engellinin sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, ''Burada önemli olan, insanların beyinleri engelli olmasın. Ayaklardaki, kollardaki birtakım sıkıntılar bir şekilde gider ama önemli olan insanların beyinde ve yüreğinde engel olmamasıdır" dedi.