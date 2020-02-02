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Teknik adamlığa ilk adımı attılar

TFF ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği’nin iş birliğinde organize edilen TFF Grassroots C Antrenör Kursu’nun ayağı tamamlandı

Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
Teknik adamlığa ilk adımı attılar
TÜRKIYE Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD) işbirliğinde organize edilen TFF Grassroots C Antrenör Kursu'nun Mersin ayağı sona erdi. 10 gün süren kurs sonunda, 30 kursiyer teknik direktörlüğe ilk adımı attı. Mersin sporunun yetiştirdiği, Mersin İdman Yurdu'nun uzun süre kaptanlığını ve teknik direktörlüğünü yapan Levent Arıkdoğan ve Nasır Belci'nin isminin verildiği kurs yapıldı. Çok başarılı bir antrenörlük kursu yaptıklarını söyleyen TÜFAD Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir, "Çok verimli bir eğitim sürecinin ardından federasyonumuzun ve Genel Merkezimizin belirlediği 30 kursiyer sertifikalarını almaya hak kazandı. Göreve geldiğimiz günden bu yana Mersin ve Türk futboluna faydalı olabilmek için birçok hizmet verdik. Bu kurs da bunlardan biri. 10 gün boyunca eğitimin gören ve kursu tamamlayan kursiyerlerimize bundan sonraki spor hayatlarında başarı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
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Teknik adamlığa ilk adımı attılar
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