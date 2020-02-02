Teknik adamlığa ilk adımı attılar

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TÜRKIYE Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD) işbirliğinde organize edilen'nun Mersin ayağı sona erdi. 10 gün süren kurs sonunda, 30 kursiyer teknik direktörlüğe ilk adımı attı. Mersin sporunun yetiştirdiği,'nun uzun süre kaptanlığını ve teknik direktörlüğünü yapan'nin isminin verildiği kurs yapıldı. Çok başarılı bir antrenörlük kursu yaptıklarını söyleyen TÜFAD Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir,ifadelerini kullandı.