AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi

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BUGÜN NELER OLDU

NiAFAD Gönüllülüğü projesi kapsamında gönüllülere ilk yardım eğitimi verildi. AFAD İl müdürlüğü tarafından oluşturulan proje kapsamında AFAD a gönüllü olanlara ilk yardım eğitimi verildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitimler 2 gün sürdü. Gönüllülere teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimlerde, genel ilk yardım bilgileri, hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım, yaralanmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, kırık ve çıkıklarda ilk yardımı, yanık ve donmalarda ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, ısırma ve sokmalarda ilk yardım ile hasta / yaralı taşıma teknikleri. Önce teorik bilgi, daha sonra uygulamalı eğitimler verilerek eğitim sonunda sınav yapıldı. Sınavı başarıyla tamamlayan gönüllülerimiz olası ilk yardım ve acil durumlarda müdahale etmede bilgili, bilinçli ve müdahaleci durumuna geçerek ilk yardım kartı almaya hak kazandılar.