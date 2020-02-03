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hizmet sunuyor

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney
Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
Cumhur İttifakı hizmet sunuyor
MHP Mersin Milletvekilleri Olcay Kılavuz, Baki Şimşek ve beraberindeki heyet, Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok'u makamında ziyaret etti. Milletvekili Şimşek, "Belediyemizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Başarılı ve güzel hizmetler gerçekleştiriyor. Silifke halkı her zaman hizmetlerin en güzeline en iyisine layıktır. Silifkeliler birlik ve beraberlik içerisinde başkanına ve ekibine sahip çıkmıştır. Yerel seçimlerde Cumhur İttifakında yer alan ilçe teşkilatlarımızla birlikte kapı kapı dolaşarak büyük bir başarı gösterildi. Ben bu zaferde emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başkanvekilimize görevinde başarılar diliyorum" dedi.
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Cumhur İttifakı hizmet sunuyor
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