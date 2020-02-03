Cumhur İttifakı hizmet sunuyor

BUGÜN NELER OLDU

MHP Mersin Milletvekilleri Olcay Kılavuz, Baki Şimşek ve beraberindeki heyet, Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok'u makamında ziyaret etti. Milletvekili Şimşek, "Belediyemizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Başarılı ve güzel hizmetler gerçekleştiriyor. Silifke halkı her zaman hizmetlerin en güzeline en iyisine layıktır. Silifkeliler birlik ve beraberlik içerisinde başkanına ve ekibine sahip çıkmıştır. Yerel seçimlerde Cumhur İttifakında yer alan ilçe teşkilatlarımızla birlikte kapı kapı dolaşarak büyük bir başarı gösterildi. Ben bu zaferde emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başkanvekilimize görevinde başarılar diliyorum" dedi.