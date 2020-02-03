Girne, güz dönemi mezunlarını verdi

BUGÜN NELER OLDU

GirneÜniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet töreni ile mezunlarını geleceğe uğurladı. Girne Üniversitesi kampüsünde yer alan törene Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, rektör yardımcıları, genel sekreter, dekanlar, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, akademisyenler, başhekimler, idari personel, aileler, konuklar ile davetliler katıldı. Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Girne Üniversitesi öğretim elemanlarının geçtiğimiz yıl Web of Science'ta (WOS) ve Scopus gibi uluslararası indekslerde taranan dergilerde, 120'nin üzerinde yayın yapmanın yanı sıra kitap, bilimsel makale gibi çalışmalarda da bulundukları söyledi. Prof. Dr. Salihoğlu, araştırma yapıp bilgi üretmenin ve paylaşmanın önemine vurgu yaparak, Denizcilik Fakültesi'nin Uluslararası Denizcilik Fakülteleri Birliği IAMU'ya üyeliğinin Mersin Deniz Ticareti Odası bülteninde haber olarak yayınlandığını belirtti.