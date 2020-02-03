Melih ABİ: Yağmurda ıslanan yolcular durak istiyor

TARSUS'TA

BUGÜN NELER OLDU

Şehir Hastanesi ulaşım yönünden her yere uygun. Adana'nın çeşitli semtlerinden hatta çevre illerden yoğun hasta ziyareti var. Mehmet Alparslan önemli bir konuya değinmiş. Şehir Hastanesi PTT Evleri Kozan yolu istikameti ile Yeşil Bulvarında durak sorunu var. Halk yağmurlu havalarda zor anlar yaşıyor. Buraya bir belediye otobüs durağı yapılmasını isteniyor... Çok haklılar! Durak yapılması şart. Kışın yağmurdan yazın da güneşten korunurlar. Ama hizmet nerede?Tarsus'tayaz aylarında gerek belediye gerekse bazı Kültür ve sanat dernekleri yazlık sinema gösterimi yapıyor. Burcu İkiz, "Bu sadece yaz aylarında kalmasın istiyorum. Kış aylarında da yine belediye haftada 1-2 gün kışlık sinema uygulaması yapamaz mı? Belediye nikah salonu uygun. Ayrıca bazı köylerde kapalı alanlar ve okullarda da aynı sinema uygulaması yapılabilir" diyor. Vatandaşlara yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da belli aralıklarla eski filmleri izleyerek nostalji yaşatılabilir. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a duyurulur. Bu sese kulak ver başkan!