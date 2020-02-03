Şahin: Yeni Ahmet Yesevi’ler yetiştirmeliyiz

GaziantepBüyükşehir Belediyesi, eğitime yatırım yaparak bireyi üretken kılmak amacıyla GASMEK kurslarına yönelik çalışmalarını sürdürdü, örnek belediyecilik anlayışından hareketle Gaziantep Modeli'ni güçlendirdi, hizmet alanını açılışı yapılan Ahmet Yesevi Sosyal Tesisi ve Kurs Merkezi'yle genişletti. Açılışta; Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve Müslüm Yüksel, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Şehitkamil ve Şahinbey Belediyesi başkan vekilleri, çok sayıda muhtar ve mahalle temsilcileri yer aldı. Başkan Şahin, "Ahmet Yesevi ismi çok önemli. Yeni Ahmet Yesevi'ler yetiştirmemiz lazım. Bizim medeniyetimiz, sevgi saygı medeniyetidir. Bunu geçmişten bugüne aktaran isimlerden birisi de Hoca Ahmet Yesevi'dir. Bu nedenle bizim bu ismi geleceğe taşımamız elzemdir. İşte o nedenle adını verdiğimiz bu tesisimiz bizim için çok önemlidir" dedi. Vali Davut Gül, güzel bir işe şahitlik ettiklerini belirterek, "Eskiden herkesin bir amacı vardı. Başımızı sokabileceğimiz bir evimizin olması bizim için yeterliydi. Ancak devir değişti. Artık sosyal ihtiyaçlar da en az başımızı sokacağımız ev kadar önem kazandı. Burada kadınlara, çocuklara ve gençlere hitap eden bir tesis inşa edildi. Bu aileyi güçlendirecek" diye konuştu.

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