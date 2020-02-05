Geleceğin Bilim İnsanları ÇÜMERLAB’ı ziyaret etti

en geniş araştırma ve eğitim altyapı olanaklarına sahip üniversitelerinden biri olan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) doğal yaşam alanı olan kampüsüyle de öğrencilerin ilgisini çekiyor. Üniversiteye hazırlanan Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi öğrencileri Çukurova Üniversitesinin en önemli merkezlerinden olan ÇÜMERLAB ve Biyoteknoloji Araştırma Uygulama Merkezi'nin olanaklarını, yapılan teknik gezi ile inceledi. Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi öğrencileri Biyoloji dersi kapsamında Çukurova Üniversitesine teknik gezi planladı. Biyoloji Öğretmeni Celile Türksever Erim gözetiminde öğrenciler Çukurova Üniversitesi Merkezi araştırma Laboratuvarı ve Biyoteknoloji Araştırma Uygulama Merkezi'ni ziyaret ederek akademisyenlerden bilgi aldı. Gençlere Merkez Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Bahri Devrim Özcan ve Dr. Öğr. Üyesi Fatmagün Aydın merkez hakkında bilgi verdi. Biyoteknoloji konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, uygulama, eğitim ve AR-GE hizmetleri alanında kalite standartlarına sahip bir araştırma ve uygulama merkezi olarak hizmet verdiklerini ifade eden merkez yöneticileri ülkemizin ve özellikle bölgemizin önceliklerini ve gereksinimlerini göz önüne alarak biyoteknoloji konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, yapılmasını teşvik etmek kamu, özel sektör, kurum ve kuruluşlarının araştırıcılarına mevcut altyapıdan yararlanabilme imkânı sağlamayı misyon edindiklerini söyledi.

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