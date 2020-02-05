Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kadir Yenel: Hizmet için göreve geldim

: Hizmet için göreve geldim

HAYRETTİN YENEL Güney
Giriş Tarihi: 5.2.2020 ABONE OL
Kadir Yenel: Hizmet için göreve geldim
HİZMET -İş Sendikası Niğde Şube Başkanlığına atanan Kadir Yenel'e tebrik ziyaretleri devam ediyor. Niğde Belediyesinde uzun yıllardır çeşitli görevlerde yaptığı başarılı çalışmaların ardından Hzmet-İş Sendikasının Niğde Şube Bakanlığına atanan Kadir Yenel'in göreve atanması özellikle Niğde Belediyesinde çalışan emekçi işçiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. İçlerinden birinin Hizmet-İş Sendikasının Niğde Şube Başkanlığına atanmasını büyük bir memnuniyet ile karşılayan belediye çalışanları yeni başkanı makamında ziyaret ederek ona hayırlı olsun dileklerini iletiyorlar. Atamanın gerçekleşmesinin ardından Hizmet-İş sendikasının Niğde İl binasında tebrikleri kabul eden Sendikann yeni Başkanı Kadir Yenel'i göreve atanmasının ardından yüzlerce kişi ziyaret etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadir Yenel: Hizmet için göreve geldim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN