Kadir Yenel: Hizmet için göreve geldim

BUGÜN NELER OLDU

-İş Sendikası Niğde Şube Başkanlığına atanan Kadir Yenel'e tebrik ziyaretleri devam ediyor. Niğde Belediyesinde uzun yıllardır çeşitli görevlerde yaptığı başarılı çalışmaların ardından Hzmet-İş Sendikasının Niğde Şube Bakanlığına atanan Kadir Yenel'in göreve atanması özellikle Niğde Belediyesinde çalışan emekçi işçiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. İçlerinden birinin Hizmet-İş Sendikasının Niğde Şube Başkanlığına atanmasını büyük bir memnuniyet ile karşılayan belediye çalışanları yeni başkanı makamında ziyaret ederek ona hayırlı olsun dileklerini iletiyorlar. Atamanın gerçekleşmesinin ardından Hizmet-İş sendikasının Niğde İl binasında tebrikleri kabul eden Sendikann yeni Başkanı Kadir Yenel'i göreve atanmasının ardından yüzlerce kişi ziyaret etti.