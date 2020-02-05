Limon borsası Erdemli’de oluşacak

limon üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Mersin'in Erdemli ilçesi Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Limon yiyelim, limon tüketelim, hastalıklardan ve gripten uzak duralım" dedi. Coğrafi işaret tescilli Lamas limon bahçesinde açıklamalarda bulunan Başkan Tollu, limonun virüslere karşı dezenfektan olduğunu ve hastalıklara karşı limonun tüketen kişiyi bu virüslerden koruduğunu ileri sürdü. Tollu, "Ülkemizin limon üretiminin yüzde 65'i Erdemli ilçesinde gerçekleştiriliyor. Erdemli ekonomisi için ülke ekonomisi için çok ciddi bir girdi. Çok şükür bu yıl üreticilerimiz ziyadesiyle fiyattan istifade ettiler. Şuan 3 lira ve 3 lirayı geçkin bir fiyat söz konusu. Üreticilerimizin kazancının bol olması, üreticilerimizin limondan fazlasıyla istifade etmeleri üreticilerimiz adına ciddi bir kazanım" dedi. "Belediye olarak ilerleyen safhalarda Erdemli'de kesinlikle bir borsa binası yapacağız" diyen Tollu, "Limon borsasını Erdemli'de oluşturacağız. Çünkü madem bu ülkede üretilen ürünün yüzde 65'i bu memlekette üretiliyor, ekonomiye çok ciddi bir girdi sağlıyorsa, limonun borsasının burada oluşturulup, fiyatında dünya standartlarında bir değerde olmasını sağlamamız gerekiyor" diye konuştu. Çin'de ortaya çıkan koronavirüse de dikkat çeken Tollu, "Limonun önemi dünyada git gide daha da belirgin bir hale geliyor. Uzmanların tespitlerini duyuyoruz. Çin de yayılan enfeksiyona karşı, limonun gerçekten bir çare olduğu, limonun ciddi bir dezenfektan olduğu ve tüketildiğinde, gribal hastalıklara iyi geldiğini hepimiz biliyoruz" dedi.

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