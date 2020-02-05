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’de bıçaklı kavga: 1 ölü

Giriş Tarihi: 5.2.2020 ABONE OL
Niğde’de bıçaklı kavga: 1 ölü
NİĞDE'DE meydana gelen bıçaklı kavgada 17 yaşındaki Okan Savi hayatını kaybetti. Merkez Yeni Çarşı Matbaa sokakta M.A.A ile Okan Savi tartışmaya başladı. tartışmanın büyümesiyle M.A.A yanında taşıdığı bıçakla Okan Savi'yi yaraladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Savi olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Savi hayatını kaybetti. Olaydan sonra firar eden M.A.A ise polis ekipleri tarafından yakalandı.
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Niğde’de bıçaklı kavga: 1 ölü
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