Şimşek ve Kılavuz Tarsuslu şoförlerin sorunlarını dinledi

BUGÜN NELER OLDU

Mersin Milletvekilleri Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz beraberlerinde MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, MHP Tarsus ilçe Başkanı Ertuğrul Bodur ve Tarsus Belediyesi geçen dönem Belediye Başkanı Şevket Can, işadamı Nihat Kürklü ile birlikte kent ekonomisine önemli katkıları olan Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odası üyelerine sağlık, huzur ve bol kazançlı günler diledi. Milletvekili Baki Şimşek, "Ekonomik olarak zor günlerden geçiriyoruz. Esnaflarımızın sorunlarını en iyi bilenlerden biriyim. Esnaflarımız sıkıntılı ancak mücadelesini sürdürüyor. Bu da esnaflarımızın var olma gücünü göstermektedir" dedi. Şimşek, "Kamyoncu bir babanın evladı olarak kamyoncu esnaflarımızın ve şoförlerin sorunlarını en iyi bilen Milletvekillerinden birisiyim. Ben büyük kamyoncu kooperatifinin bulunduğu bir bölgenin vekili olarak her zaman şoför esnafının yanında olduk" diye konuştu.