250 polis tabletten sorgu yaptı

BUGÜN NELER OLDU

vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması, çalıntı motosiklet, bisiklet ve mobiletlerin bulunması, kasksız motosiklet sürüşünün önüne geçmek için 45 noktada 250 polis, tabletten sorgu yaparak uygulama yaptı. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, öncelikle vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması, motosiklet, bisiklet ve mobilet hırsızlıklarının önüne geçilmesi, kasksız motosiklet sürüşünün önüne geçilmesi için 4 sabit uygulama noktasının dışında 45 noktada 250 polisle uygulama yapılması talimatı verdi. Polis 45 noktada eş zamanlı olarak uygulamaya başladı. Aralarında Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, asayiş, narkotik, terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, toplum destekli polislik ve trafik şube müdürlüğünün de olduğu ekipler sürücüleri durdurup tek tek inceleme yaptı. Polisler inceleme yaparken 45 noktada çevik kuvvet polisi de herhangi bir saldırı ihtimaline karşılık uzun namlulu silahlarla çevrede önlem aldı.