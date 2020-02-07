Düldül Dağı’nda dağcılık ve kış eğitimi verildi

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Düziçi ilçesi Düldül Dağı'nda, zirve tırmanışı yapan 40 kişilik gruba sertifikalı dağcılık ve kış eğitimi verildi. Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) organizasyonunda, 2 bin 200 rakımlı dağın zirvesinde Başkonuş Yaylası'na zirve tırmanışı yapan grup, bir gün süren eğitimde Türkiye Dağcılık Federasyonu Sertifikalı Dağcılık Kış Eğitimlerinin ikinci etabını tamamladı. ODAK Yöneticisi Yücel Erdoğan, gruba uygulamalı kış eğitimi verildiğini belirtti. Dağcıların zorlu kış şartlarında eğitim almasının önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, "Eğitimlerde kış şartlarında yaşam, karda yürüyüş, meteoroloji, kazma, krampon kullanımı, beslenme, antrenman, ışık kullanımı gibi bilgiler anlatılmaktadır. Eğitimin ardından 40 arkadaşımız, federasyon tarafından açılacak sınav sonucunda başarılı oldukları takdirde dağcılık sertifikası almaya hak kazanacaklar" dedi.