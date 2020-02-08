Japonlar, Adana Kebabı için geldi

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yöresel lezzetleri tanımak ve yapımını öğrenmek için Adana'ya gelen Kumi Okabe (48) ve Meiko Ueyama (50), bir restoranda hünerlerini sergiledi. Yemek yaparken oldukça eğlenceli vakit geçirdiğini belirten Kumi Okabe, "Japonya'da bu yemeklerin yapılması biraz zor olabilir, ama deneyeceğim" dedi. Japonya'nın Fuku Oka kentinde turizm acentesi işleten Kumi Okabe ve hediyelik eşya satan Meiko Ueyama, Türk ve Adana kültürünü tanımak istedikleri için kente geldi. Adana lezzetlerine ilgi duyan ikili, özellikle Adana kebabı ve içli köfte yapmayı öğrenmek istedi. Kenti gezen ikili, Adana kebabı ve içli köfte yapmak için bir restorandaki ustalar tarafından misafir edildi. Kebap ustalarıyla Adana kebabı ve içli köfte yapan Japon turistler, yöresel lezzetleri yapmanın çok heyecanlı olduğunu ve kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Kente gelmeden önce internette bir süre araştırma yaptığını belirten Ueyama, "Adana'da en meşhur şey 'Adana kebap' diye çıkıyor bu yüzden çok merak ettik ve çok beğendik. Yerken çok mutlu olduk" dedi.