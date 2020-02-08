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Limonda verim düşük fiyatlar iyi

DURHASAN ŞAHİN Güney
Giriş Tarihi: 8.2.2020 ABONE OL
Limonda verim düşük fiyatlar iyi
MERSIN'DE Erdemli Ziraat Odası (EZO) Başkanı Rasim Şahin, limon fiyatlarındaki iyileşmeden dolayı üreticilerin yüzlerinin güldüğünü söyledi. Ekim ayında hasadına başlanılan limonun sonlarına gelindiğini anımsatan Rasim Şahin, ihracata ve iç piyasaya giden limonların dışında kalan ürünün yaz aylarında satışa sunulmak üzere soğuk hava depolarına dinlenmeye gönderilmek üzere işlemesinin yapıldığını belirtti. Hasadı yapılan limonların depolarda yatağa alınmasını gerçekleştiren işçileri ziyaret eden Şahin, depolara konulacak olan limonların itina ile sandıklara konulduğunu kaydetti. Başkan Şahin, Türkiye'nin yüzde 65 limon üretimini tek başına karşılayan Erdemli genelinde 87 bin dekar alanda limon üretimi yapıldığını kaydetti. Limon üretimi Erdemli ekonomisinin can damarıdır diyen Şahin, "Geçen yıl 450 bin ton olan limon üretiminde bu yıl yüzde 50 düşüş beklenmektedir" dedi.
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Limonda verim düşük fiyatlar iyi
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