Gaziantep ‘Gazi’liği kutladı

aziantep'e"Gazi"lik unvanının verilişinin 99. Yıldönümü töreninde konuşan Vali Davut Gül, "Bu şehir o günkü nüfusunun dörtte birini şehit verdi. Her şehrin özel günü vardır ama Gaziantep'inki başka" dedi. Antep'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'Gazi'lik unvanı verilişinin 99. yıldönümü törenlerle kutlandı. Vali Gül, "Her şehrin geçmişinde gururlanacağı çeşitli olaylar vardır ama bu şehir o gün yaşayan nüfusunun dörtte birini şehit verdi" dedi. Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep milletvekilleri, adli, mülki ve askeri erkân, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayan törende, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gaziantep'e tevcih edilen İstiklal Madalyası, Vali Gül, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ve protokol heyetince bayrağa toka edildi. Törende konuşan Vali Davut Gül, dünyadaki 'Gazi' unvanlı tek şehrin Gaziantep olduğunu kaydetti. Her şehrin geçmişinde gururlanacağı çeşitli olaylar bulunduğuna dikkat çeken Gül, "Gaziantep bir başkadır. Bu şehir 6317 şehidi ile o gün yaşayan nüfusunun dörtte birini şehit verdi. Dörtte biri şehit düşen bir şehrin insanı kadar taşı toprağı her şeyi 'Gazi'dir. 99 sene sonra da övünmek bizlerin, bu şehrin hakkı, 100 bin sene sonra da gelecek nesillerin övünebileceği bir miras" dedi. Tören Gazilik Beratı ve şiirlerin okunmasıyla sona erdi.