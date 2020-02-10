İskenderun’da 1. Kitap Günleri

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Hatay'daİskenderun Belediyesi'nin düzenlediği 1. Kitap Günleri'nin açılışı düzenlenen törenle açıldı. Anıt alanında düzenlenen Kitap günlerinin açılışına Vali Rahmi Doğan'ın yanı sıra, Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, Suzan Şahin ve Lütfi Kaşıkçı ile yazarlar ve kitapseverler katıldı. Vali Doğan, çocukları geleceğe hazırlayabilmek ve analitik düşünceye sahip olabilmeleri adına çocukları kitapla tanıştırmak gerektiğini söyledi. Uluslararası standartta okullar hazırlayarak çocukları geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını belirten Doğan, "Ancak kitap okumak çok önemli, kitap okumak ailede başlar eğer anne baba evde kitap okuyorsa çocuklarda onlarla birlikte okuyorlar" dedi. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı da, belediye olarak kanunların kendilerine verdiği görev ve hizmetlerin yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında kentin farklı organizasyonlara ve faaliyetlere imza attıklarını söyledi. 100 yazar, 70 stant ve 180 yayınevinin katıldığı Kitap Günleri, 16 Şubat'a kadar sürecek.