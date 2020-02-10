Melih Abi: Yol çökmüş alınan önlem de tehlikeli

Y

BUGÜN NELER OLDU

Burası Kiremithane Mutlu'da İhlas caminin önü.Maalesef yol çökmüş.Yol iki hafta kadar önce yapılmıştı.Yeniden çöktü.Bir an önce yapılırsa iyi olur.Yoksa insanlar kafalarına göre önlem alacak!Sürücünün biri burayı görmezse facia bile yaşanabilir.En azından aracı zarar görür.Yola konulan komik bariyer araca da zarar verebilir.eşilevler52052sokak.Bekir Çevik isimli okurumuz.Kanalizasyon sıkıntısından söz ediyor.Sokaktaki bir sorun var.Pis sular evin içine taşıyor.ASKİ'yi aramış.Adamlar vatandaşla dalga geçiyor.Bugün yarın, derken epey bir süre geçmiş.Sonra muhtara bilgi verilmiş.-"Geliyoruz hemen." Ama ne gelen var ne giden.Okurumuz haklı olarak isyanlarda.ASKİ'nin başındaki adam...Durum acil be, acil...10 dakikanızı almayacak bir işi sündürmenizin manası ne?Vatandaşı neden cezalandırıyorsunuz!İnsanlara eziyet etmek hoşunuza mı gidiyor?Söyleyin bakalım!