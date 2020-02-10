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’a onur ödülü

SABAH Gazetesi yazarı ’da onur ödülüne layık görüldü. Donat’a ödülünü verdi

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
Yavuz Donat’a onur ödülü
Adana'da, yayın yapan 5 Ocak Gazetesi'nin 21. kuruluş yıldönümü gecesinde SABAH yazarı Yavuz Donat onur ödülünü Vali Mahmut Demirtaş'ın elinden aldı. Gazetenin imtiyaz sahibi Savaş Çokduygulu'nun ev sahipliğinde Sheraton Grand Adana Hotel'de düzenlenen geceye SABAH Gazetesi Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu, Adana Haber Müdürü Melih Torunlar ile iş, siyaset, spor ve cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Çokduygulu, 5 Ocak Gazetesi'nin 21 yıllık yayın hayatında sadece Adana için yayımcılık yapmasından dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, "5 Ocak ailesinin işi de gücü de Adana'dır. Biz çamura Adana'nın başarısı güzelliklerini yansıtmak için söz vermiştik. 21 yıl önce verdiğimiz bu sözümüzü de sürdürüyoruz" dedi

TERİM DE ÖDÜLÜNÜ ALDI
Gecede onur ödülünü Vali Demirtaş'ın elinden alan Donat, Adana'nın kendisinin kalbinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek ödül için teşekkür etti. Vali Mahmut Demirtaş gecede ayrıca Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de ödülünü verdi. Ödüle layık görülenlerin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Ezgi Türkoğlu keman dinletisi sundu.

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Yavuz Donat’a onur ödülü
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