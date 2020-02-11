Özür dile!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bir İngiliz gazetesine, verdiği demeçte "İkinci Tayfur Sökmen olmayacağım" sözleri Hatay'ı ayağa kaldırdı. Hatay Devleti'nin ilk meclis toplantısının yapıldığı tarihi Hatay Valiliği Binası önünde başka Kıbrıs Gazileri olmak üzere, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelen Hatay'ın Ak Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya seslenerek, Türkiye'den ve Hatay halkından özür dilemeye çağırdılar. Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bir İngiliz gazetesine yaptığı esef verici açıklamaların, sorunlu zihniyetini ve skandal tutumunu bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.Yayman, "KKTC'nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'ye bağlanma ihtimalini korkunç olarak nitelendiren ve Milli Mücadele kahramanı Tayfur Sökmen beyi hedef alarak, ikinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım diye diye talihsiz bir açıklama yapan Akıncı'nın Hatayı ve Hataylıları derinden yaralayan bu sözleri Hatay'ın evlatları olarak asla kabul etmiyoruz. Bu sözler herşeyden önce büyük kahraman Rauf Denktaş'ın kemiklerini sızlatmış ve ruhunu incitmiştir." "Cumhurbaşkanlığı makamında oturan bu insanın sözleri başta Hataylılar olmak üzere aziz millitemizi derinden üzmüştür ve yaralamıştır. Tayfur Sökmen milli kahramandır Tayfur Sökmen'in adı tarihe ve aziz milletimizin kabline yazılmıştır. Onun mücadelesi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve milletimizin mücadelesidir. Tayfur Sökmen Hatay'dır, Hatay'da Tayfur Sökmen'dir. Sayın Mustafa Akıncı Türk milletinin mi, emperyalist işgalcilerin mi yanındasınız? Lütfen açıklayın öğrenelim" dedi. "Dedelerimiz Tayfur Sökmen'in liderliğinde Fransız işgalcilerine karşı kurtuluş mücadelesi vererek şehrimizi esaretten kurtarmıştır." diyen CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir ise, "Dedelerimiz daha sonra bağımsız bir devlet kurup kendi meclisini ve Cumhurbaşkanını seçmiştir. Kurulan Hatay Meclisi'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlanma kararı almıştır. Bizler Hataylılar olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir parçası olmaktan gurur ve şeref duyuyoruz. Asıl korkunç olacak olan Akıncı'nın ifadesinin tersine Hatay'ın anavatana kavuşmayıp sömürge bir devlet olup emperyalist devletler tarafından yutulmasıydı. Çok şükür atalarımız buna izin vermedi""Akıncı'yı talihsiz sözlerinden dolayı büyük Türk Milleti ve Hatay halkından özür dilemeye davet ediyoruz. Tayfur Sökmen Hataylıların sevgisini ve Mustafa Kemal Atatürk'ün iltifatlarını kazanmış bir Kuvvayı Milliye kahramanıdır. Tayfur Sökmen'e hakaret Kıbrıs Türkü'nü yok almaktan kurtaran Rauf Denktaş'a hakarettir" dedi.

BUGÜN NELER OLDU