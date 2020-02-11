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Şahinbey amputenin milli gururu

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Şahinbey amputenin milli gururu
ŞAHINBEY Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nın başarılı oyuncularından Fuat Taştan, Rahmi Özcan, İsmail Korkmaz, Serkan Dereli, İbrahim Halil Esen ve Kaleci Antrenörü Fatih Karakuş Ampute Milli Takım'nın Antalya kampına davet edildi. 2020 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Antalya'da kampa girdi. Ampute Futbol Milli Takımı, 13-20 Eylül tarihlerinde Polonya'da gerçekleştirilecek 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Belek'te başladı. Milli takımda Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'ndan Fuat Taştan, Rahmi Özcan, İsmail Korkmaz, Serkan Dereli, İbrahim Halil Esen ve kaleci antrenörü Fatih Karakuş da yer aldı.
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Şahinbey amputenin milli gururu
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