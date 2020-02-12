Akdeniz Belediye göz dolduruyor

MERSIN'DE
Akdeniz Belediyespor Futbol Kulübünün farklı liglerinde mücadele eden sporcuları, elde ettikleri başarı grafiğiyle göz dolduruyor. Oyuncular, yenilmezlik serisini 14'e çıkardı. Akdeniz Belediyespor, son maçta Erdemli Belediyespor ile kendi evinde yaptığı karşılaşmada 1-1 berabere kalarak ligdeki puan farkını korudu. ÖTE
yandan Akdeniz Belediyespor A Takımı, Homurlu Spor'u 4-1; U-17 Takımı, Cam Spor'u 4-1; U-15 Takımı, Yenişehir İdman Yurdu'nu 5-2; U-16 Takımı ise Tarsus Belediye Sporu 7-0'lık skorlarla geçti. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yer aldıkları tüm liglerde başarı elde eden futbolcuları, kulüp yöneticilerini ve teknik heyeti tebrik etti.