Adana'nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilde ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şehit Adem Çoban Okulu Matematik öğretmeni Meryem Merve Temiz, son yolculuğuna uğurlandı. Kızlarını kaybeden Nazmiye- Mehmet Gökçe çiftinin "Yaktın bizi kuzum. Güle güle öğretmenim" feryatları yürekleri dağladı. Meryem Merve Temiz'in hayata veda ettiği kaza geçtiğimiz hafta perşembe günü Hamdilli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre Kenan Uysal (25) yönetimindeki 01 F 7088 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına düştü. Kazada Uysal ve yanındaki Murat Baysal (50) sudan çıkmayı başarırken, arka koltuktaki Meryem Merve Temiz otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz öğretmen 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. İkisi erkek üç kardeşin en küçüğü olan ve 6 ay önce kendisi gibi öğretmen olan Sabahattin Temiz ile evlenen Meryem Merve Temiz'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Temiz'in cenazesi Ceyhan ilçesinin Yeniköy Mahallesi Mezarlığı'na getirildiği sırada anne Nazmiye ve baba Mehmet Gökçe'nin gözyaşları sel oldu. Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılan acılı anne ve baba, "Yaktın bizi kuzum. Biz sensiz ne yapacağız? Gülü güle öğretmenim" diyerek ağıtlar yaktı.

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