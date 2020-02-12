Hata istemiyor

Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdüren Adanaspor'da teknik direktör Eyüp Arın, takımın bulunduğu duruma dikkat çekerek, "Hata yapma lüksümüz yok"
dedi T
FF 1. Lig'in 22. haftasında pazartesi günü saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Adanaspor hazırlıklarını sürdürüyor. Osman Yereşen Tesisleri'nde, teknik sorumlu Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
ZOR BİR SÜREÇTEYİZ
Oyuncuları ile toplantı yapan Eyüp Arın, kaybettikleri Adana Demirspor maçını izleterek yapılan hataları tek tek gösterdi. Erzurum maçında dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen Arın, "Artık zor bir süreçteyiz. Hataya yer yok. Çünkü kaybedeceğimiz bir puanı dahi arayabiliriz. Bu yüzden çok dikkatli hareket etmek zorundayız"
dedi.
NİJERYALI EZE ESKİ FORMUNA GELİYOR
Uzun süren sakatlığının ardından geçtiğimiz hafta Adana Demirspor maçında forma giyen Emeka Friday Eze çalışmalarını sürdürdü. Turuncu-beyazlı ekibin golcü oyucusu Erzurum maçında forma giymek istediğini belirtti.