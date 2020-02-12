Hata istemiyor

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Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdüren Adanaspor'da teknik direktör Eyüp Arın, takımın bulunduğu duruma dikkat çekerek,dediFF 1. Lig'in 22. haftasında pazartesi günü saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Adanaspor hazırlıklarını sürdürüyor. Osman Yereşen Tesisleri'nde, teknik sorumlu Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.Oyuncuları ile toplantı yapan Eyüp Arın, kaybettikleri Adana Demirspor maçını izleterek yapılan hataları tek tek gösterdi. Erzurum maçında dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen Arın,dedi.Uzun süren sakatlığının ardından geçtiğimiz hafta Adana Demirspor maçında forma giyen Emeka Friday Eze çalışmalarını sürdürdü. Turuncu-beyazlı ekibin golcü oyucusu Erzurum maçında forma giymek istediğini belirtti.