Bursa’dan mutlu döneceğiz

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FF 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor
'da teknik direktör Uğur Tütüneker, Bursa
'dan mutlu döneceklerini belirtti. Tütüneker, her hafta önemli bir maça çıktıklarını söyleyerek, "Bu hafta rakibimiz Bursaspor. Rakibimize karşı galip gelmek için maça çıkacağız. İyi oyunumuzu devam ettirmek istiyoruz"
diye konuştu.
MAÇLARA TEK TEK BAKIYORUZ
Tecrübeli hoca, "Hangi şartta olursa olsun sahada yüzde yüz konsantrasyonla bulunmamız lazım. Biz de o şekilde Bursa'da olacağız. Maçlara tek tek bakıyoruz. Bursaspor karşılaşmasını öyle veya böyle 3 puanla tamamlamak istiyoruz. İyi oyunumuzla, girdiğimiz bu kadar pozisyonla Bursaspor maçından da iyi şeyler çıkmasını umuyorum"
dedi.
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Yeni transferlerinin takıma büyük katkı sağladığının altını çizen Uğur Tütüneker, "Oyuna sonradan giren oyuncularımız takıma fayda sağlıyor. Sonuçta burada 24 futbolcu var. Herkesin hazır olması lazım. Çocuklarımızın hepsi de bunu yapıyor ve onlardan çok memnunum. Antrenmanlarda da iyi oyunlar çıkıyor" diye konuştu.