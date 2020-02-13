Bursa’dan mutlu döneceğiz

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan'da teknik direktör'dan mutlu döneceklerini belirtti. Tütüneker, her hafta önemli bir maça çıktıklarını söyleyerek,diye konuştu.Tecrübeli hoca, "Hangi şartta olursa olsun sahada yüzde yüz konsantrasyonla bulunmamız lazım. Biz de o şekilde Bursa'da olacağız.dedi.Yeni transferlerinin takıma büyük katkı sağladığının altını çizen Uğur Tütüneker, "Oyuna sonradan giren oyuncularımız takıma fayda sağlıyor. Sonuçta burada 24 futbolcu var. Herkesin hazır olması lazım. Çocuklarımızın hepsi de bunu yapıyor ve onlardan çok memnunum. Antrenmanlarda da iyi oyunlar çıkıyor" diye konuştu.