Mersinli işçiler isyan etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden performans değerlendirmeleri adı altında tutanaklar bahane edilerek tazminatsız işten atılan çıkarıldıklarını belirten işçiler isyan ediyor. İşçiler, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in vicdansızlık yaptığını belirterek, "Bugüne kadar da hiçbir tutanağımız yok. Çeşitli bahanelerle işten atıldık. Ev kiramızı bile ödeyemiyoruz" dediler."MESKİ'de 5 yıldır çalışıyordum. Evliyim 2 çocuğum var. Ben görevimi layıkıyla yapıyordum. Personel kartımızla giriş çıkış yapıyorduk. Bir tane bile ne tutanak, ne sözlü uyarım var. Çalışmalarımızdan dolayı ödülümüz bile var. İşten çıktığımızdan bu yana aile içi huzurumuz yok. Kemal Kılıçtaroğlu'nun verdiği söz, 'hiçbir emekçimizi mağdur etmeyeceğiz' dedi, şeref sözü verdi. Fakat bizi işimizden ekmeğimizden ettiler. Şuan çok mağdurum. Ev kirası ödeyemiyorum. Evimi geçindiremiyorum. Devlet Büyüklerimizden yardım istiyorum, bu kıyımdan vazgeçsinler""Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nde görevliydim. Su arıza biriminde çalışıyordum, 5 yıl 7 aydır. Bende birçok arkadaşımda olduğu gibi performans düşüklüğünden dolayı işten çıkarıldım. Ne işsizlik maaşı, ne tazminat ne de kıdem tazminatı aldım. Evli ve 2 çocuk sahibiyim. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor. Evimin kirasını ödeyemiyorum. Çocuklarıma harçlık veremiyorum. Ne yakacağım ben evimde, nasıl ısınacağım. Herşey para. Bizim gibi işinde olan insanlarla neden uğraşıyorlar" dedi."Mersin Büyükşehir Belediyesinde itfaiyede çalışıyordum. Ayrıca mevcut belediye iş sendikasında temsilciyim. 5 yıl 7 ay çalıştım, belediyede. Performans düşüklüğünden tazminatsız ve kıdemsiz, ayrıca işsizlik maaşı da vermeyerek, işten çıkardılar. 2 çocuğumla şu zamanda işsiz bırakıldım, Cumhur İttifakını desteklediğimiz için. Ortakları HDP tarafından isimler veriliyor. Listede adımızın yanında da militan yazıyor. HDP'nin Vahap Seçer'e baskısı üzerine iş hakkımız fesh edildi. Bugüne kadar işe gitmemezlik yok. Bugüne kadar da hiçbir tutanağım bulunmamaktadır. İşe gelmedi deniliyor. Ben başarılı bir şekilde işimi yapıyordum, billboard tanıtım resimlerinde bile benim fotoğrafım kullanılmıştı""Performans diyorlar, biz işimiz tehlikede çalışıyorken bize performanstan bahsediyorlar. 5 sene 3 aydır MESKİ'de çalışıyordum. Hiçbir tutanağım yok. Senelik iznimde beni işten çıkarmışlar. Buda ayrı bir olay. Sürekli mobing uygulandı. Evliyim 1 çocuğum var. Kiracıyım. Nasıl geçineceğim. Yeterlilik belgesine bile sahibim. Yazıklar olsun diyorum. Devletin verdiği hakkı bile vermiyorlar"

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