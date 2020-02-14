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100. yıl coşkusunu resim ve şiirle anlattılar

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
100. yıl coşkusunu resim ve şiirle anlattılar
KAHRAMANMARAŞ'IN düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende Kültür ve Turizm Şube Müdürü Mustafa Semerci, Milli Mücadele ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması adına ülke genelinde düzenlenen resim ve şiir yarışmalarına duyulan ilgiden memnun kaldıklarını ifade ederek eser gönderen herkese teşekkür etti. İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise bundan 100 yıl önce Milli Mücadele ruhu ile hareket eden Maraşlıların şehri işgalden kurtardığını ifade ederek: "Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemizin, Milli Mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmak adına düzenlediği bu tür faaliyet ve etkinlikleri oldukça anlamlı buluyor, teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. Açılış konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Şiir dallarında dereceye giren Türkiye birincileri şiirlerini okudular. Dereceye girenlere ödülleri takdim edilerek topluca hatıra fotoğrafı çekildi. Tören sonrasında, resim yarışmasına gönderilen ürünlerden oluşturulan, "100. Yılında Kahramanmaraş, İstiklal Ruhu" isimli resim sergisine geçildi.
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100. yıl coşkusunu resim ve şiirle anlattılar
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