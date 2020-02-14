100. yıl coşkusunu resim ve şiirle anlattılar

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düşmanişgalinden kurtuluşunun100. yılı kutlamaetkinlikleri kapsamındadüzenlenen resim ve şiiryarışmalarında dereceye girenlereödülleri verildi Necip FazılKısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilentörende Kültür veTurizm Şube Müdürü MustafaSemerci, Milli Mücadele ruhunungelecek kuşaklara aktarılmasıadına ülke genelinde düzenlenenresim ve şiir yarışmalarına duyulanilgiden memnun kaldıklarınıifade ederek eser gönderen herkeseteşekkür etti.İl Milli Eğitim Müdürü CemalYılmaz ise bundan 100 yıl önceMilli Mücadele ruhu ile hareketeden Maraşlıların şehri işgaldenkurtardığını ifade ederek:"Kahramanmaraş BüyükşehirBelediyemizin,MilliMücadeleruhunu gelecek nesillereaktarmak adınadüzenlediği bu tür faaliyetve etkinliklerioldukça anlamlı buluyor,teşekkürlerimizisunuyoruz" dedi.Açılış konuşmalarınınardından ödültörenine geçildi. Şiirdallarında dereceyegiren Türkiye birincilerişiirlerini okudular.Dereceye girenlereödülleri takdim edilerektopluca hatırafotoğrafı çekildi.Tören sonrasında, resimyarışmasına gönderilenürünlerden oluşturulan,"100. YılındaKahramanmaraş, İstiklalRuhu" isimli resim sergisinegeçildi.