100. yıl coşkusunu resim ve şiirle anlattılar

KAHRAMANMARAŞ'IN
düşman
işgalinden kurtuluşunun
100. yılı kutlama
etkinlikleri kapsamında
düzenlenen resim ve şiir
yarışmalarında dereceye girenlere
ödülleri verildi Necip Fazıl
Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen
törende Kültür ve
Turizm Şube Müdürü Mustafa
Semerci, Milli Mücadele ruhunun
gelecek kuşaklara aktarılması
adına ülke genelinde düzenlenen
resim ve şiir yarışmalarına duyulan
ilgiden memnun kaldıklarını
ifade ederek eser gönderen herkese
teşekkür etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Cemal
Yılmaz ise bundan 100 yıl önce
Milli Mücadele ruhu ile hareket
eden Maraşlıların şehri işgalden
kurtardığını ifade ederek:
"Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediyemizin,
Milli
Mücadele
ruhunu gelecek nesillere
aktarmak adına
düzenlediği bu tür faaliyet
ve etkinlikleri
oldukça anlamlı buluyor,
teşekkürlerimizi
sunuyoruz" dedi.
Açılış konuşmalarının
ardından ödül
törenine geçildi. Şiir
dallarında dereceye
giren Türkiye birincileri
şiirlerini okudular.
Dereceye girenlere
ödülleri takdim edilerek
topluca hatıra
fotoğrafı çekildi.
Tören sonrasında, resim
yarışmasına gönderilen
ürünlerden oluşturulan,
"100. Yılında
Kahramanmaraş, İstiklal
Ruhu" isimli resim sergisine
geçildi.